Consiglio Comunale del 30 maggio, la soddisfazione di Demos e Rimettiamo in Moto la Città

A margine del Consiglio comunale datato 30 maggio 2023, Demos e Rimettiamo in Moto la Città si sono mostrati soddisfatti per l'andamento della seduta, sottolineando come la maggioranza sia rimasta solida di fronte ai punti affrontati. Di seguito il comunicato delle due forze politiche:«Nello scorso consiglio comunale, la maggioranza presente in aula ha dato prova di 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝘁𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 e 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à approvando tutti i punti all'ordine del giorno e lanciando un messaggio forte e chiaro a chi cerca di minare la stabilità dell'amministrazione e di delegittimare l'importante lavoro che da più di due anni si sta portando avanti.Siamo soddisfatti di aver contribuito all'𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼 della gestione contabile 2022, nonostante il tentativo dell'opposizione presente in aula di rimandare il punto all'ordine del giorno. Questo avrebbe impedito di approvare entro i termini consentiti ilbilancio di previsione, determinando, quindi, una paralisi amministrativa che avrebbe avuto forti ripercussioni negative sulla città.Il voto favorevole ha evitato che per l'ennesima volta strategie politiche di bassa lega prevalessero sul bene della città.Un altro passo importante ha riguardato l'approvazione della modifica al 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗶 𝗱𝗲𝗵𝗼𝗿𝘀 che rende possibile l'occupazione del suolo pubblico da parte delle attività di vicinato, quali pescherie, salumerie e macellerie, garantendo per un anno l'𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 dalla tassa alle attività di questo genere che per la prima volta ne fanno richiesta. Questa modifica, insieme alla 𝗿𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝟰𝟬% sulla stessa tassa per ristoranti e bar, dimostra come l'amministrazione sia vicina alle attività commerciali, mettendo in campo tutti gli strumenti possibili, lavorando in sintonia con le associazioni di categoria.Nel prossimo consiglio comunale inerente l'approvazione del bilancio, come forze politiche di governo non faremo mancare il nostro apporto, ponendo sempre in primo piano il 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁tà».