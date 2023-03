"Conversazioni per una Politica FormAttiva", ospite il prof. Isidoro Davide Mortellaro

Continuano le "Conversazioni per una Politica FormAttiva" targate Democrazia Solidale DEMOS - Corato e Rimettiamo In Moto la Città.Mercoledì 29 Marzo, alle ore 19,30, in via San Benedetto 24, ospiteremo Isidoro Davide Mortellaro, già professore associato di Storia delle Relazioni Internazionali e di Storia delle Istituzioni Politiche presso l'Università di Bari, che ci presenterà il suo ultimo libro "A che punto èla notte?".Un lavoro dalla lunga gestazione che esplora a fondo le cause storiche dell'attuale conflitto Russo-Ucraino, in uno scenario internazionale complesso, quello del XXI secolo, in cui siamo entrati a gamba tesa con l'11 settembre, insieme a tutta una ridefinizione multipolare, neoliberista e militarista del mondo.Tra la spada di Damocle della crisi delle Democrazie liberali e il ritorno concreto dell'evocazione dell'uso dell'atomica, come arma finale che minaccia di arrestare l'epoca della deterrenza insieme all'intera specie umana, quale sguardo, quali strumenti possiamo costruire per ritrovare la speranza?