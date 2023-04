"Storia e Attualità dei partiti: Apogeo, Crisi e Prospettive": si parla di politica con il prof. Bonatesta

È in arrivo un nuovo appuntamento delle Conversazioni per una Politica Formattiva targate Democrazia Solidale-DemoS Corato e Rimettiamo In Moto La Città.Domani, martedì 18 Aprile, alle ore 20, in via San Benedetto 24, converseremo con il professor Antonio Bonatesta, ricercatore di Storia Contemporanea presso l'Università di Bari.Argomento della serata saranno i partiti politici tra apogeo, crisi e prospettive. I partiti, come strutture organizzate del consenso, sonomaturati negli anni delle grandi ideologie per vivere poi, una crisi profonda che sembra tuttora attanagliarli. Basti pensare all'incremento dell'astensionismo elettorale.Eppure, ancora oggi i partiti esistono, sopravvissuti agli anni dell'antipolitica forse non ancora finiti del tutto. Romantiche nostalgie di un lontano passato? Oppure, una grande opportunità per abitare la democrazia traballante dei nostri anni e rilanciarla con ancor più convinzione? Le strutture e i riti tradizionali di partito riescono ancora a parlare al e con il Cittadino di oggi? Oppure vanno ripensati in senso più snello, civico e popolare?L'appuntamento è, allora, per domani sera.