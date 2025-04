Rinascita della collana "SECOP Stories" dedicata al fumetto

Negli ultimi anni, ilsta vivendo una vera e propria riscoperta culturale. Lungi dall'essere un linguaggio riservato a un pubblico infantile, oggi il fumetto viene finalmente riconosciuto nella sua piena dignità artistica e letteraria. Leentrano nei programmi scolastici, vincono premi internazionali, raccontano storie profonde e complesse, affrontano i grandi temi della contemporaneità: dall'identità alla memoria, dal disagio sociale all'immaginazione utopica. In questo panorama in fermento, il fumetto si conferma come une multiforme, capace di parlare al cuore e alla mente, intrecciando testo e immagine in un equilibrio narrativo unico.Ed è proprio a partire da questa consapevolezza chesceglie di puntare sul fumetto come uno dei fulcri della propria primavera culturale. Oggi, presso l', si terrà un evento speciale che segna un ritorno significativo e atteso: il lancio ufficiale della, interamente dedicata al mondo del. Un progetto che rappresenta non solo una nuova avventura editoriale, ma anche una vera e propriail rilancio di un percorso interrotto anni fa e oggi ripreso con rinnovato entusiasmo e visione.A guidare questa nuova fase c'è una figura di spicco nel panorama artistico e culturale italiano:, attore, regista e grande appassionato di graphic novel, che assume la direzione creativa della collana. Nocella, noto per il suo impegno nei festival e nelle rassegne artistiche più dinamiche del Sud Italia, ha scelto SECOP Edizioni per dare forma a un sogno: creare uno spazio editoriale dove il fumetto possa esprimersi in tutte le sue potenzialità, dalla sperimentazione visiva alla narrazione d'autore.Durante l'incontro verranno presentati i primi progetti in cantiere, le linee guida della collana, la timeline delle prossime pubblicazioni e, soprattutto, sarà svelato ildi, giovane autore emergente originario di Bitonto. "Humanutopia", in uscita in due volumi, si propone come un'opera intensa e visionaria, capace di esplorare le tensioni tra umanità e progresso, tra sogno e distopia, attraverso un linguaggio grafico originale e coinvolgente.L'iniziativa si inserisce in una più ampia strategia editoriale di SECOP Edizioni, da sempre attenta alla promozione della cultura in tutte le sue forme. Dopo aver esplorato con successo poesia, narrativa, musica e arti visive, la casa editrice conferma ora la propria volontà di valorizzare anche la narrazione grafica, riconoscendole un ruolo centrale nel dialogo culturale contemporaneo. Come sottolineano gli organizzatori, il fumetto è oggi una forma d'arte completa, capace di abbracciare il visibile e l'invisibile, il finito e l'infinito, parlando direttamente al lettore attraverso una sintassi visiva che affonda le radici nei graffiti preistorici e guarda con audacia al futuro.La collanaecop storiesnon sarà soltanto una raccolta di opere, ma una piattaforma di sperimentazione, confronto e crescita, pensata per accogliere nuovi talenti, storie fuori dagli schemi e linguaggi innovativi. In un tempo in cui la cultura ha bisogno di rinnovarsi senza perdere contatto con la propria essenza, SECOP Edizioni lancia un messaggio chiaro: raccontare il mondo, anche e soprattutto, attraverso il potere delle immagini.L'appuntamento rappresenta dunque un'occasione imperdibile per lettori, appassionati, artisti e curiosi. Un invito a riscoprire il fumetto non come semplice intrattenimento, ma come chiave per leggere il presente e immaginare il domani.La, nata nel dicembre 2004 a Corato (BA), privilegia la pubblicazione di opere ricche di esperienze esistenziali e di sentimenti forti delle molteplici voci di chi vuole "scrivere" la letteratura del XXI secolo, pluralistica e svincolata da ogni schiavitù economica e da ogni angusta visione settoriale della vita, attraverso specifiche linee editoriali improntate alla cura dettagliata, contenutistica e formale, di ogni singolo libro.