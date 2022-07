La linea ferroviaria Gioia del Colle-Rocchetta Sant'Antonio compie 130 anni e la comunità di Spinazzola celebrerà l'evento con una tavola rotonda per discutere del futuro delle ferrovie storiche quale opportunità per migliorare l'offerta turistica.Era infatti il 31 luglio del 1892 quando la prima locomotiva a vapore, effettuò la corsa inaugurale sulla tratta. Le cronache del tempo ricordano l'enorme emozione della folla assiepata sulle banchine della stazione di Spinazzola quando il convoglio, partito all'alba da Bari, sbucò dalla galleria che immette sul rettilineo che giunge a Spinazzola.E proprio nei locali della stazione spinazzolese il parlamentaretenne il discorso inaugurale, cui seguì un fastoso banchetto alla presenza di circa 150 invitati tra le più importanti personalità del mondo politico, sociale ed economico del tempo.nella villa comunale di corso Umberto I a Spinazzola, con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni, dei Sindaci dei Comuni attraversati dalla tratta ferroviaria e dei referenti del mondo dell'associazionismo proattivo del territorio. Previsto l'intervento, fra gli altri, dell'ingegnere dei trasporti coratino, studioso esperto della linea Barletta-Spinazzola, sul tema "Valorizzare lo straordinario con l'ordinario. Le opportunità turistiche e il privilegio della Barletta-Spinazzola". Il suo contributo competente e appassionato sarà prezioso per lo sviluppo di strategie finalizzate a promuovere la consocenza delle linee ferroviarie secondarie.Seguirà lo spettacolo musicale "Storie di Tamburi e binari" a cura del gruppo Tamborey con la partecipazione del musicista ruvesee dell'attore biscegliese; una performance estemporanea partecipata, in cui i suoni delle percussioni rievocheranno i viaggi dei treni che attraversavano la tratta Gioia-Rocchetta, mentre un capostazione narrerà le memorie del deputato Giustino Fortunato durante l'inaugurazione di 130 anni fa.La serata si concluderà con un viaggio enogastronomico sull'immaginario "Treno del Gusto" dove tutte le stazioni presenti sulla tratta saranno rappresentate da piatti tipici ed eccellenze del territorio.