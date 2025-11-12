Tommaso Depalma
Tommaso Depalma
Speciale

Sanità e lavoro in Puglia, le riflessioni di Tommaso Depalma

Continua la campagna elettorale su temi cruciali dell'ex sindaco di Giovinazzo

Corato - mercoledì 12 novembre 2025
«Un singolo consigliere non può risolvere annosi e complicatissimi problemi della nostra terra. E quindi non dirò ciò che non potrò fare da solo. Ma farò tutto ciò che serve per migliorare la qualità e l'efficienza della Sanità in Puglia».

SANITÀ
Lo ha detto nelle scorse ore Tommaso Depalma, candidato consigliere per Forza Italia alle prossime elezioni regionali. L'ex sindaco di Giovinazzo e presidente della Federciclismo ha quindi specificato: «Ci metterò - questo posso assicurarlo ai miei elettori - serietà ed impegno per studiare, per approfondire le problematiche e poi dare il mio contributo. Non mi sento un tuttologo, sono un operaio del bene pubblico. Su questo tema così importante per i cittadini, pertanto, occorre approfondire aspetti tecnici, per i quali non ho competenze specifiche, che nell'arco di una campagna elettorale non si possono far propri. Sono però certo di poter approfondire e sviscerare tutte le problematiche e di portare nelle scelte regionali tutta la mia caparbietà di uomo che ha amministrato, ma che è rimasto dalla parte della gente».

IL LAVORO
Depalma si è quindi soffermato su un altro macrotema, quello del lavoro. «Su questo spero invece di poter portare la mia esperienza ed alcune mie intuizioni. Sono sempre più convinto, ad esempio, che la politica debba rendere possibile la catalogazione delle competenze che occorrono sui singoli sei territori provinciali e dopodiché attivarsi per la giusta formazione dei giovani, parola che abbiamo messo da parte per troppo tempo. Significherebbe - ha quindi spiegato il candidato di Forza Italia - far incontrare domanda ed offerta più celermente, capendo se il singolo candidato ad un posto di lavoro abbia le competenze richieste dall'azienda. Per chiarire ulteriormente questo passaggio: - ha rimarcato Depalma - io vedo che abbiamo tantissime ragazze e tantissimi ragazzi che frequentano l'università o fanno attività di formazione, ma che sono costretti ad andar via per trovare lavoro. Al contempo - ed è aspetto che si sottolinea a mio avviso poco - constato che vi sono sul territorio del Barese e regionale aziende che chiedono di assumere personale con specifiche competenze e non riescono ad avere questa disponibilità di risorse umane. È dunque evidente - ha concluso Tommaso Depalma - tra il percorso formativo di tanti giovani in ambito scolastico ed universitario rispetto alle reali esigenze del territorio. Allinearle, con un vero e proprio impegno a inserire le competenze di ciascuno, aiuterebbe tantissimo l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, premiando anche il merito grazie alle competenze acquisite. I nostri giovani non hanno bisogno di vane promesse, ma di essere sostenuti e di avere una chance per non andar via dopo essersi formati. E concludo, con questo sistema potrebbe sempre più rientrare un maggior numero di risorse qualificate formatesi anche fuori, in percorsi virtuosi a contatto con altre realtà».
