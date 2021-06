Sciopero comparto ambientale, sospesa la raccolta porta a porta

La Sanb comunica che le organizzazioni sindacali GCIL - CISL ULTRATRASPORTI E FIADEL hanno proclamato una giornata di sciopero per il giorno 30/06/2021.Pertanto, per la giornata di domani è sospeso il servizio di raccolta rifiuti ma l'azienda precisa che saranno assicurati i servizi minimi indispensabili previsti dalla legge, come la raccolta dei rifiuti differenziati prodotti da utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, comunità terapeutiche e stazione ferroviaria.Garantita anche la pulizia dei mercati, delle aree di sosta attrezzate, delle aree di grande interesse turistico museale e il presidio di pronto intervento.Sanb invita quindi i cittadini a comportamenti corretti e rispettosi dell'igiene pubblica, evitando l'esposizione dei rifiuti del porta a porta nel centro abitato, nella fascia oraria 21.00-23.00, e nelle aree del centro storico, della zona industriale e delle case sparse, sia al mattino che al pomeriggio.Chiuso anche il centro comunale di raccolta.