Sequestro centro di raccolta rifiuti: installata una nuova isola ecologica mobile in via Castel del Monte

Tutti gli orari e i giorni

Dal lunedì al sabato: dalle ore 7:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00

Domenica: dalle ore 8:00 alle 11:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00

A seguito dell'ispezione effettuata dalla Capitaneria di Porto di Molfetta presso il Centro Comunale di Raccolta di via Castel del Monte a Corato, sono state rilevate alcune non conformità negli impianti di raccolta delle acque meteoriche.Per tale motivo è stato disposto il sequestro preventivo dell'impianto, in attesa dell'esecuzione dei lavori necessari alla sua messa a norma.Per garantire comunque il servizio ai cittadini, è stata installata un'isola ecologica mobile accanto all'ex discoteca Giubile, sempre in via Castel del Monte.L'isola mobile resterà operativa fino al dissequestro del CCR di via Castel del Monte.Gli orari di apertura restano invariati: