Sciopero nazionale del comparto ambientale, Sanb si ferma domani: le indicazioni per Corato

Sciopero del comparto ambientale che interesserà Corato domani:comunica infatti sui propri social che il 29 novembre 2024 è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ambientale da parte delle sigle sindacali FP CGIL e UILTRASPORTI."Si avvisa che, a causa dello sciopero, potrebbero esserci disagi nei servizi di raccolta rifiuti. Si consiglia di non esporre i rifiuti nelle seguenti modalità:Per i residenti nel centro abitato: NON ESPORRE i rifiuti giovedì sera (28 novembre 2024).Per i residenti nelle zone del centro storico, zona industriale: NON ESPORRE i rifiuti venerdì mattina e pomeriggio (29 novembre 2024).Attenzione: Il turno di raccolta non sarà recuperato. In caso di adesione massiccia allo sciopero, i centri comunali di raccolta potrebbero rimanere chiusi".