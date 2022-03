Sono in corso a Corato, in questi giorni, le attività relative alla fase del progetto "Sciucuàlab", consistenti in diversi interventi di riqualificazione urbana e nell'organizzazione di eventi sotto l'egida dell'amministrazione comunale e in particolare degli assessorati all'urbanistica (guidato da) e alle politiche sociali, gestito da. E proprio quest'ultimo ha desiderato fornire alcuni chiarimenti in merito a polemiche e malumori che si sarebbero sollevati recentemente sulle dinamiche, i costi e addirittura l'opportunità di proseguire secondo il calendario previsto tra piazza Caduti di via Fani, largo Abbazia e via Nicola Salvi.«Con 100 mila euro, derivanti per l'85% da fondi ministeriali vincolati, abbiamo realizzatonelle tre piazze individuate (2 ad agosto, 24 ad ottobre, 6 a novembre) insieme alla cooperativa sociale San Francesco, coinvolgendo una sessantina tra cittadini, gruppi informali, associazioni, scuole ed imprese commerciali a titolo gratuito. Abbiamo anche organizzato, finalizzati a ripensare le funzionalità e il volto dei tre spazi pubblici grazie alla collaborazione di bravissime architette esperte di rigenerazione urbana (Rossella Ferorelli e Antonella Milano) che hanno condotto i percorsi partecipati, supportato ogni tipo di scelta e che ora stanno facilitando la realizzazione dei lavori» ha spiegato Addario, specificando gli importi relativi alle singole voci di spesa e proseguendo nell'elenco delle attività già intraprese.«Abbiamo investito nella rifunzionalizzazione di tre spazi attraverso l'acquisto e l'installazione di. I primi interventi si stanno vedendo già questi giorni ma i risultati più importanti arriveranno solo tra poco. Abbiamo reso più belli gli spazi attraversoche, oltre a spezzare il grigiume degli spazi, hanno generato. Tutti gli interventi sono stati fatti da studenti del liceo artistico e cittadini condotti da street artist professionisti del calibro di».La dettagliata analisi del componente dell'amministrazione De Benedittis è proseguita con l'illustrazione delle altre azioni compiute: «Abbiamo realizzatoin cui sono state auto-costruite luminarie d'artista, sedute, arredi, altri abbellimenti delle piazze, una marcia ed una festa pubblica. I processi, condotti da architetti e designer del calibro di Vittorio Palumbo, Ivan Iosca e Francesco Poli, sono stati partecipati dai ragazzi dell'Istituto professionale, da una decina di associazioni e da parecchi cittadini».è categorico: «Con 100 mila euro abbiamo messo su un imponente e variegato processo partecipativo, sia ideativo che fattivo, orientato alla rigenerazione sociale ed urbana delle periferie cittadine che è durato parecchi mesi e ha coinvolto professionisti pugliesi affermati, diverse decine di organizzazioni del territorio e diverse centinaia di cittadini tutti accumunati dal desiderio di mettere insieme risorse, idee ed energie per rendere più bella ed animata la nostra città. È stato bellissimo ed accadrà ancora» ha concluso.