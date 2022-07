Sono stati avviati in questi giorni i lavori di ripristino delle facciate dell'edificio scolastico per l'infanzia "Giovanni Paolo II" di Corato.Il progetto, finanziato con fondo regionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni per interventi di edilizia/riqualificazione scolastica, andrà a completare gli interventi già effettuati di efficientamento energetico, attraverso la sostituzione degli infissi, finanziati con fondi assegnati al Comune dal ministero dell'interno.«I lavori alla scuola dell'infanzia "Giovanni Paolo II" rappresentano un altro passo verso la normalità desiderata dall'intera cittadinanza, che questa amministrazione sta mettendo in attuazione» ha dichiarato, assessore ai lavori pubblici.