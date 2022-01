Scuola, il sindaco: "No alla Dad, la situazione contagi non è preoccupante"

Nei giorni scorsi, data la recrudescenza del virus, il Sindaco, Corrado De Benedittis e l'Assessore alla Politiche Educative e Culturali, Beniamino Marcone congiuntamente alla Presidente della Terza Commissione Consigliare, Anna Carminetti, hanno voluto incontrare - in due distinti appuntamenti - i dirigenti degli istituti scolastici coratini, per fare il punto della situazione e rilevare particolari esigenze ed eventuali criticità delle scuole, al rientro dopo le festività natalizie.Nei due incontri, dal confronto come sempre stimolante e costruttivo, è emerso che, sebbene il virus circoli negli istituti, il numero dei contagi registratisi tra studenti e personale scolastico non risulta al momento così preoccupante da invocare la chiusura delle scuole e il ritorno alla DaD.Da parte degli intervenuti si è comunque convenuta una costante e puntale comunicazione.E' stato, inoltre, richiesto alle scuole paritarie e private, un costante aggiornamento sui dati del contagio di alunni e insegnanti"È intenzione di questa Amministrazione, tesa a potenziare forme di collaborazione sinergica con la realtà scolastica del territorio, affiancare in un momento così delicato le scuole, i bambini e i ragazzi che le frequentano, il personale che vi lavora" fanno sapere da Palazzo di Città.