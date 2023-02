Scuola Tattoli De Gasperi capofila del progetto "Nati per la musica"

Corato al centro della ricerca-azione pediatrica italiana sul tema dello sviluppo sensoriale sin in età prenatale, della percezione del suono sin dal concepimento e dei benefici sul feto.Approda in città Il Programma nazionale Nati per la Musica (www.natiperlamusica.org), patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, un programma italiano per la diffusione della musica da 0 a 6 anni, promosso dalla Associazione Culturale Pediatri – ACP, in collaborazione con il Centro per la Salute del Bambino – CSB Onlus. Il Programma è stato avviato nel 2005, sulla scia del progetto Nati per Leggere e si inserisce nell'ambito del sostegno alla genitorialità, una delle quattro priorità dell'ACP.Si sono conclusi nei giorni scorsi presso l'Auditorium della scuola secondaria di I grado De Gasperi, l'unica in città con percorsi musicali autorizzati dal MIM, gli incontri del corso di formazione multidisciplinare "Nati per la musica", dedicati agli operatori (professionisti pediatri che sostengono la cura della prima infanzia e la famiglia, personale sanitario, operatori socio-culturali ed educativi, musicisti, educatori) ed ai volontari (indispensabili figure che affiancano gli operatori nelle attività e nelle esperienze musicali incontrando in prima persona le famiglie).Gli incontri, organizzati dal gruppo "Nati per Leggere" di Corato, in collaborazione con il Centro per la Salute del Bambino di Trieste, hanno visto coinvolti i docenti dell'Istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi, scelto sul territorio regionale per la specificità degli studi musicali e scientifici che particolarmente in questo istituto scolastico si approfondiscono, i quali, dopo un intenso percorso di formazione online, si sono incontrati in presenza per l'incontro conclusivo con la docente Antonella Costantini, musicista, insegnante di musica, formatrice e componente del coordinamento nazionale NpM.La dott.ssa Costantini ha curato inoltre anche la formazione del gruppo dei volontari coratini NpM i quali, già da tempo, sono impegnati nel programma nazionale Nati per Leggere, programma sostenuto qui a Corato sia dall'Amministrazione Comunale che dalla Banca B-PER attraverso las promozione di progetti di formazione del CSB Corato nell'elenco di "Città che legge".L'evidenza scientifica dimostra che i primi 1000 giorni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo cognitivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino.Il bambino nei primi 3 anni di vita ha un cervello particolarmente plastico e ricettivo: acquisisce e organizza le conoscenze tra le quali quella sonora e musicale, contribuendo così allo sviluppo di diverse funzioni cerebrali. L'effetto della pratica della musica sul cervello è stato studiato evidenziando che il puro ascolto di diversi generi musicali ha un effetto positivo sullo sviluppo del bambino.La percezione del ritmo coinvolge in particolare il sistema motorio e l'esperienza musicale in famiglia diviene strumento di relazione, già durante la gravidanza, per uno sviluppo migliore del bambino nelle prime epoche di vita, utilizzando perciò la musica come strumento di relazione nella crescita della persona intesa nella sua globalità, stimolo dei sistemi uditivi e motori, dell'attenzione, dell'interazione multisensoriale, della memoria, dell'apprendimento, del linguaggio, della creatività, delle emozioni e dell'intelligenza sociale."Come formatrice – ha sostenuto la dott.ssa Costantini - mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato ed orchestrato insieme alla dirigente Maria Rosaria De Simone dell'Istituto Comprensivo Tattoli de Gasperi, primo istituto che ha ospitato una formazione mirata a tutti i docenti, questa magnifica opportunità di formazione ma anche di scambio culturale. Sono stata molto facilitata nel mio lavoro dall'attenzione, dalla sensibilità e dalla calorosa partecipazione dimostrata dai partecipanti. Auguro a tutto il nuovo gruppo di lavoro un fecondo sviluppo a beneficio e supporto delle famiglie del territorio".Gli incontri, mirabilmente coordinati dalla dott.ssa Lucia Peccarisi, sono stati occasione di scambio di contenuti ed esperienze, di vivo e costruttivo dialogo per la costruzione di politiche di comunità a sostegno delle famiglie, coinvolgendo tutte le agenzie territoriali che operano nell'ambito dell'educazione e della formazione, a tutti i livelli, con la prospettiva di forgiare sin dal grembo materno cittadini consapevoli e uomini liberi.Il didatta e pedagogo ungherese Zoltàn Kodàly proferiva: "La musica: non privilegio di pochi, ma patrimonio di tutti».....il Motto di "Nati per la Musica".