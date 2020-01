Scuole in sicurezza, contributi per 19 edifici scolastici di Corato

Sono state pubblicate le graduatorie del Piano da 65,9 milioni per verifiche e interventi su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti a uso scolastico. Lo fa sapere la parlamentare Francesca Galizia.«Obiettivo dei contributi concessi agli istituti scolastici è - spiega meglio la Deputata - verificare lo stato degli edifici, individuare quelli che rivelano eventuali criticità, intervenire per garantirne la sicurezza.Si contano 5.560 indagini autorizzate, di cui 1.265 su edifici di Province e Città metropolitane e 4.295 su strutture scolastiche comunali. Le Regioni - ci racconta nel dettaglio la Galizia - con il maggior numero di interventi finanziati sono la Campania (943), la Lombardia (568) e la Puglia (531). In particolare nella nostra regione sono stati concessi contributi tanto a scuole primarie e secondarie di primo grado quanto a scuole secondarie di secondo grado.Con riferimento alle prime figurano, tra le altre, anche 13 scuole di Bisceglie, 16 di Corato, 8 di Molfetta, 8 di Ruvo di Puglia; per quanto riguarda le seconde ritroviamo 3 scuole di Bisceglie, 3 di Corato, 1 di Molfetta, 1 di Giovinazzo.Sono soddisfatta - conclude l'Onorevole Galizia - perché un altro importante risultato è stato raggiunto, stavolta tutto a favore dei giovani studenti, i quali potranno formarsi e crescere in luoghi più sicuri».