Sold out il talk con Paolo Telesforo per la presentazione del nuovo libro di Lino Patruno

Sala gremita per la riuscitissima serata televisiva, condotta da Alfredo Nolasco, dedicata alla presentazione del nuovo libro di Lino Patruno "Il Sud ha vinto" (Secop edizioni), ospitata ieri a Bisceglie, presso l'Università Popolare Santa Sofia.Molto apprezzati gli interventi del Vice Presidente Esecutivo di Universo Salute Opera Don Uva Paolo Telesforo che ha dialogato con l'autore. "La sfida vinta da Universo Salute - è stato sottolineato nel "talk" - è emblematica di un Sud che vince". E alla domanda: Ma come, il Sud ha vinto? La risposta di Lino Patruno è stata molto chiara: "Ha vinto perché è la settima potenza manifatturiera d'Europa, la terza economia del Mediterraneo, il primo produttore di energia pulita d'Italia, il primo produttore agricolo d'Europa. Ha vinto per i suoi dell'economia e per il primato di otto suoi fondamentali settori. Ha vinto perché, se non ci fosse, l'Italia non saprebbe come andare avanti. Ha vinto perché il controesodo dei suoi giovani che tornano può ribaltare il futuro. Ha vinto perché per legge dello Stato era deciso che fosse solo terra di emigrazione. Ha vinto perché è un bisogno dell'anima per tutti. Ha vinto perché in tanti vorrebbero vivere col suo stile di vita".Dal canto suo, Telesforo, pur rimarcando le insidie e le preoccupazioni che hanno caratterizzato il suo approccio alla sfida del rilancio dell'ex "Casa Divina Provvidenza", ha evidenziato come, da alcuni anni, l'Opera - confermandosi imponente bacino occupazionale - sia diventata una realtà moderna e funzionale, con elevati standard di assistenza e bilanci in bonis, in grado di offrire una varietà di servizi, strutture, spazi riabilitativi, socializzanti, in una piccola "città nella città", in cui gli ospiti, circondati da un'atmosfera familiare, trovano le risposte adeguate al recupero della propria autonomia.All'evento hanno partecipato varie autorità, a cominciare dal sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, che ha portato il suo messaggio di saluto, dopo quello di benvenuto da parte di Carlo Di Leo, referente dell'Università Popolare Santa Sofia. Presente, tra gli altri, una rappresentanza di Universo Salute, con il direttore amministrativo e Affari Generali Marcello Paduanelli.Al saluto conclusivo a Lino Patruno e Paolo Telesforo, applauditi protagonisti del "talk", Alfredo Nolasco ha aggiunto il ringraziamento all'editore Peppino Piacente e all'Università Popolare Santa Sofia, che ha ospitato l'evento