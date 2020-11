Sostegno agli affitti: pubblicati due bandi

Sono statiPubblicati oggi, 27 novembre, sul sito del Comune di Corato due bandi per il Sostegno agli affitti: il bando per la corresponsione dell'integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni ai sensi dell'art 11 della legge 9 dicembre 1998 n.431 relativo al 2019 e il Bando per la corresponsione dei contributi per sostegno alle locazioni 2020 Covid 19.Entrambi i bandi sono destinati a titolari di contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato.Il bando per il Sostegno agli affitti relativi al 2019 è rivolto ai nuclei familiari che, nel 2019, abbiano conseguito unIl secondo, relativo alprevede la concessione di contributi ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente, che presentino autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, a seguito della emergenza sanitaria da Covid 19,rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre, sul conto corrente, sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione.La domande di partecipazione ad entrambi i bandi dovranno essere consegnate dal 30 novembre 2020 al 19 dicembre 2020, pena l'esclusione della domanda di contributo.Le domande potranno essere consegnate:- in forma cartacea utilizzando l'apposito box posizionato all'ingresso del palazzo comunale in piazza Marconi, 12 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (dal lunedì al venerdì) o dalle ore 15,30 alle ore 17,00 (martedì e giovedì);- oppure all'indirizzo mail amb3.poninclusione@comune. corato.ba.it - oppure all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.corato. ba.it - oppure essere inviata a mezzo raccomandata A/R a: Ufficio Protocollo - Palazzo di Città, Piazza Marconi, 12 - 70033 Corato (Ba), con allegata una fotocopia di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (farà fede la data impressa nel timbro postale).Le domande inviate ad altri indirizzi mail non verranno accolte.BANDO DI CONCORSO – ANNO 2020 COMPETENZA 2019 - PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431.