Sottotetti, porticati e seminterrati, prorogati i termini per interventi di recupero

È stato approvato ieri dal Consiglio regionale un emendamento, presentato dal consigliere Enzo Colonna che rende ammissibili gli interventi previsti dalla legge regionale n. 33/2007 finalizzati al recupero delle volumetrie dei sottotetti (per destinarle ad uso residenziale), nonché di porticati e locali seminterrati (ad uso residenziale, terziario e/o commerciale) e interrati (ad uso terziario e/o commerciale) sugli edifici legittimamente realizzati al 30 giugno 2019 (anziché 30 giugno 2018, come precedentemente previsto).L'emendamento, sottoscritto assieme ai colleghi Fabiano Amati, Sergio Blasi, Donato Pentassuglia e Mauro Vizzino è stato proposto «Nell'ambito di un disegno di legge contenente diverse disposizioni, su svariate materie.Gli interventi previsti dalla legge 33/2007 - precisa Colonna - non comportano alcun aumento delle volumetrie esistenti, ma solo, in presenza delle condizioni fissate dalla legge, il loro utilizzo a scopi residenziali, terziari e commerciali.Vanno incontro alle esigenze di piccoli proprietari immobiliari e di imprese, soprattutto di dimensioni ridotte, che operano nel settore edilizio. Sono finalizzati a contenere il consumo di suolo e a favorire adeguamenti tecnologici e la realizzazione di impianti, ad esempio per la riduzione dei consumi energetici» - conclude il consigliere regionale.