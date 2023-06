"Spiaze": lo sfottò degli anti-interisti corre persino sui 6x3 della città

C'era una volta lo sfottò da Bar: all'indomani di una partita importante ci si ritrovava tra amici e puntualmente chi aveva a cuore la squadra sconfitta, veniva bersagliato da cori ed epiteti non sempre ortodossi.Poi venne il tempo dei messaggi sui gruppi WhatsApp e dei meme, per prendere in giro lo juventino/interista/milanista/napoletano di turno, reduce da una sconfitta della sua squadra del cuore.Ieri però a Corato, lo sfottò goliardico calcistico si è evoluto e a preso forme e dimensioni inaspettate. Dopo la sconfitta per 1-0 dell'Inter ai danni del Manchester City in finale di Champions, ben quattro spazi preposti per i manifesti 6x3 sono stati occupati da messaggi non proprio d'affetto verso i tifosi nerazzurri."Spiaze" è il messaggio che campeggia su uno di questi, sito in Via Castel del Monte, facendo il verso all'accento piacentino del mister neroazzurro Simone Inzaghi. In un altro invece, di fronte alla ex chiesa Sacro Cuore, si legge semplicemente "Game Over".Più "concettuali" gli altri due: sul 6x3 in via Santa Faustina Kowalska campeggia il pagliaccio di McDonald's che saluta sorridente, mentre l'ultimo, quello accanto il ponte di Via Castel del Monte, presenta una palla da calcio e accanto la Coppa...del Nonno, il famoso gelato che dagli anni 50 popola i freezer degli italiani.Gli autori, ancora ignoti, del goliardico messaggio certamente non sono andati per il sottile né hanno badato a spese nella circostanza. L'unica cosa certa è che, al di là di facili campanilismi, ieri per la diciassettesima volta una squadra italiana ha perso l'ultimo atto della massima competizione calcistica continentale.E qui, come ogni volta accade, sorge l'atavico dubbio? Gufare o non gufare? Questo è il problema!