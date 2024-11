Stadio comunale, al via il primo cantiere interno alla struttura

Sono ufficialmente partiti i lavori di cantierizzazione delloEra ilquando i nero-verdi disputarono all'interno della struttura l'ultima gara ufficiale di campionato (sconfitta 0-2 dal Gallipoli). Ora a cinque anni e mezzo da quel match, i tifosi nero-verdi possono tornare fattivamente a sognare di rivedere la propria squadra del cuore nuovamente a Corato.A inizio ottobre sono stati aggiudicati i lavori per una somma di, che permetteranno la. Lo stadio sarà omologato per lae vedrà un sensibileSoddisfatto di questo primo traguardo il consigliere con delega allo sport: «. Si tratta del primo tassello di una più ampia progettualità che ci consentirà di restituire alla nostra comunità, dopo anni di attesa, un impianto moderno, sopratutto sicuro, ed in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini e di promuovere l'attività sportiva. Teniamo così fede ad una promessa, quella di ristrutturare il patrimonio edilizio sportivo, completamente abbandonato negli ultimi 20 anni, rendendolo idoneo e sicuro. Nei prossimi mesi saremo ulteriormente a lavoro per rendere disponibili nuove strutture e ristrutturare il Palazzetto dello sport».Per quanto infine, allo stato attuale delle cose, sia impossibile prevedere una data di fine lavori, il sindacoha affermato con moderato ottimismo che entro la primavera, lo stadio potrebbe essere pronto ad ospitare le gare di calcio e di atletica, regionali e nazionali. Certamente una buona notizia per gli sportivi e più in generale, per tutta la città.