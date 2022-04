La realizzazione del campo alternativo negli spazi adiacenti lo stadio comunale di via Gravina a Corato è in dirittura d'arrivo. Lo ha comunicato il Sindaco Corrado De Benedittis mostrando anche alcune immagini dall'alto.



«Sono stati superati tanti problemi e criticità progettuali» ha commentato il primo cittadino, definendo la realizzazione della superficie di gioco «un primo importante risultato».



De Benedittis ha assicurato: «Siamo al lavoro per una seria riqualificazione di tutta la struttura». La chiusura dell'impianto ha costretto l'Usd Corato calcio a trasferirsi nella vicina Ruvo per gli allenamenti e le gare della prima squadra (che gioca nel campionato di Eccellenza), con inevitabili disagi e ripercussioni anche sull'attività del settore giovanile. L'impiantistica sportiva è un cruccio per Corato come dimostra anche l'evidente necessità di un impianto al coperto ben più capiente del PalaLosito per il basket e la pallavolo.