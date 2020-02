"Stiamoci calmi", l'ironia whatsapp made in Corato a Radio Deejay

La psicosi sul Coronavirus ben si concilia con l'ironia. Tra meme e messaggi vocali divertenti ce n'è uno che in particolare ha stuzzicato l'attenzione di Radio Deejay ed è il messaggio whatsapp di Michele Sciscioli, diventato virale e arrivato sin sul telefono di Nicola Savino e Linus.Un messaggio in origine destinato ad un amico del nostro concittadino che poi, invece, è finito sui cellulari di mezza Italia.Nel suo discorso, che parte in italiano e finisce in dialetto coratino, Michele cerca di tranquillizzare l'amico, gli spiega che l'aumento dei prezzi risponde alla legge della domanda-offerta, che non deve farsi impressionare dai media, e ricorda come suo nonno sia "Morto a 90 anni senza mai lavarsi le mani".Di seguito la puntata integrale di Deejay chiama Italia nella quale è possibile ascoltare l'intervista al nostro concittadino.