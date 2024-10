Lavori all'impianto idrico, oggi il cimitero comunale resterà chiuso

Il giorno lunedì 28 ottobre non sarà possibile accedere all'interno dell'area cimiteriale per consentire l'esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione dell'impianto idrico e di manutenzione dei viali interni.Tutta l'area, per ragioni di sicurezza e per evitare interferenze con i mezzi d'opera, sarà interdetta ai veicoli ed ai pedoni.L'apertura, salvo proroghe, riprenderà regolarmente a partire da martedì 29 ottobre p.v.Ci scusiamo per eventuali disagi causati.