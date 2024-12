Guano al cimitero di Corato: il consigliere D’Imperio risponde alla segnalazione di un cittadino

La questione cimitero comunale continua a tenere banco in città: nonostante le tante migliorie apportate negli ultimi mesi, ci giunge una segnalazione di un cittadino, che ha lamentato la presenza di guano su scale e altre superfici. «A quanto pare dalle foto, pare ci siano problemi, scale sporche di escrementi di piccione che sembrano aver preso il sopravvento [...] Il consiglio comunale ne è a conoscenza?» ha scritto il cittadino, facendo riferimento alla scala a pioli visibilmente sporca nella foto.Interpellato sull'argomento, il consigliere comunale Giulio D'Imperio, che detiene la delega alla gestione del cimitero, ha voluto fornire chiarimenti sulla questione. «Il guano, purtroppo, si accumula quotidianamente su varie superfici del cimitero», ha spiegato. «Tutta l'area, comprese le scale, viene lavata settimanalmente. La scala mostrata nella foto è a terra perché gli addetti, prima delle pulizie, le posano a terra per consentire agli operatori SAMB di lavorare con maggiore rapidità».D'Imperio ha assicurato che l'amministrazione sta facendo il massimo per mantenere il cimitero in condizioni decorose, ribadendo l'impegno a rendere l'area un luogo pulito e sicuro per tutti i visitatori.Tanto lavoro è stato fatto certo, ma è anche certo che tanto lavoro resta da fare.