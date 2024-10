Strategia e crescita, si riunisce la Presidenza Provinciale della Confesercenti Bari

Riorganizzarsi per dare servizi sempre più efficaci ed efficienti alle imprese del territorio. Si è riunita la Presidenza Provinciale della, nel corso della quale sono stati rinnovati gli organismi per il rilancio di tutte le attività associative. In particolare è stato nominato Direttore Provinciale il Rag.. I due vice presidenti sono: l'imprenditrice nel settore della gioielleria, di Palo del Colle, nominata con delega al commercio, moda e Distretti Urbani del Commercio; e, imprenditore e agente di commercio di Monopoli, nominato con delega ai settori degli agenti di commercio, immobiliari e dei mercati. Entrambi affiancheranno l'attività della, per una rappresentanza più capillare e puntuale sul territorio. Nell'ambito della Presidenza Provinciale e della riorganizzazione dell'associazione provinciale sono state conferite nuove deleghe alle associazioni territoriali comunali. Fra queste, degna di rilevanza è quella dell'imprenditrice, già delegata di Confesercenti Puglia nel Distretto Urbano del Commercio di(DUC) e che adesso prenderà le redini dell'organizzazione territoriale dei commercianti.La volontà della Presidenza riunitasi è stata quella di ri-organizzare la Confesercenti per donarne nuova linfa e cercare nuovi orizzonti al fine di mettere in campo strategie e dare, così, maggiori servizi, sempre più puntuali, alle imprese della Provincia di Bari."Il nostro obiettivo sarà quello di sviluppare strategie e individuare strumenti - dichiara il direttore Domenico Grosso - che siano sempre più innovativi. Solo così sarà possibile dare alle imprese del territorio, nostre associate, un sostegno concreto rispetto a quello che è il mercato odierno. Sarà importante porre in essere progettualità, in collaborazione anche con le altre associazioni di categoria, con le amministrazioni comunali della Provincia, la Regione Puglia, con l'ente bilaterale e gli enti di formazione continua. Vogliamo confermarci e diventare sempre di più il punto di riferimento per i tanti imprenditori che ci hanno scelto e che continuano a farlo".