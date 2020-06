Studenti fuori sede, affitti pagati senza usare le stanze

Il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari (Sunia) delle province di Bari e Bat si è fatto portavoce dei tanti studenti fuorisede in Puglia costretti a pagare le stanze senza poterle utilizzare, richiamando l'attenzione dell presidente Emiliano, dell'assessore Pisicchio e di Adisu Puglia con una lettera con cui si sottolinea la necessità di intervento.«I vari DPCM non hanno affrontato la problematica degli studenti universitari fuori sede, che oggi si trovano a dover pagare un canone di locazione oltre ai servizi pur non usufruendo degli alloggi gestiti dall'Adisu Puglia.Come noto, le rappresentanze degli studenti universitari hanno avanzato, tra l'altro, la proposta di sospensione del pagamento del canoni di locazione per tutto il periodo di chiusura dell'Università in conseguenza del Covid-19.La richiesta è ritenuta legittima da parte di codesta organizzazione. La situazione delle famiglie è già gravemente appesantita dalla diminuzione del reddito. Per tale ragione, la scrivente organizzazione chiede un incontro urgente alla Regione Puglia al fine di avviare un tavolo concertativo finalizzato a: la possibilità di accedere al 'Fondo di sostegno all'affitto' con misure straordinarie di urgenza in favore degli studenti universitari; l'esonero dal pagamento dei canoni di locazione per gli studenti che usufruisno del servizio 'alloggi a pagamento' messi a disposizione dagli enti per il diritto allo studio quale l'ADISU.In attesa di un gentile riscontro, porgono distinti saluti».