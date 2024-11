Tentato furto in appartamento, ennesimo caso a Corato

I malitenzionati non sono riusciti a forzare le finestre: interviene la Vigilanza Giurata su segnalazione di un cittadino

Powered by

Si ripetono a Corato i tentativi notturni di malavitosi che cercano di intrufolarsi negli appartamenti arrampicandosi ai canali di scolo dell'acqua piovana. L'ennesimo episodio si è registrato questa notte intorno alle 3: grazie alla segnalazione di un cittadino, è stata notata la presenza di due giovani con atteggiamento sospetto. Uno dei due è stato visto mentre si calava da un canale di scolo del palazzo, mentre l'altro, all'arrivo della guardia della Vigilanza Giurata - allertata della situazione - ha dichiarato che era lì in attesa di un amico.Dell'accaduto è stato informato il Commissariato di Polizia che ha inviato prontamente sul posto una volante per gli accertamenti di rito.I proprietari dell'immobile hanno confermato che poco prima c'era stato il tentativo di forzare le finestre, ma i malviventi non erano riusciti ad entrare nell'appartamento.