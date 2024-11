Tentato furto in un campo fotovoltaico a Corato

Nella serata di ieri un nutrito gruppo di malviventi ha tentato un furto di cavi di rame in un campo fotovoltaico in agro di Corato. Erano almeno in sei e, dopo aver reciso la rete di recinzione del campo fotovoltaico, ritenendo di sfuggire al sistema di allarme, hanno raggiunto i pannelli strisciando. Rilevati dal sistema di videoanalisi collegato con la centrale operativa della Vigilanza Giurata, sono intervenute le guardie giurate che hanno costretto i malviventi a darsi a precipitosa fuga attraverso le campagne circostanti. I malviventi avevano fatto in tempo solo ad aprire un pozzetto di ispezione.Sul posto è intervenuta tempestivamente una Volante del Commissariato di Polizia allertato dai vigilantes. Si tratta dell'ennesimo tentativo di furto ai danni dei campi fotovoltaici nel territorio coratino.