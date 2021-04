Sventato furto di gasolio nelle campagne di Corato

Il vano che custodisce il ripetitore di Torre Disperata, nel cuore della Murgia coratina, è stato preso di mira da alcuni ladri.Nel pomeriggio di oggi, alcuni volontari del Nucleo Aree Impervie delle Guardie Ambientali d'Italia, in un giro di perlustrazione nelle campagne murgiane, hanno notato movimenti sospetti nei pressi del ripetitore di Torre Disperata, tra Corato e Spinazzola.I volontari hanno visto un'automobile allontanarsi da quella zona impervia: era il segno che la loro presenza aveva infastidito qualcuno impegnato in qualche attività illecita. Il sopralluogo al vano del ripetitore ha confermato il loro sospetto.Il vano era stato aperto e qualcuno aveva iniziato a trafugare del gasolio ma la presenza delle guardie ha fatto in modo che i malintenzionati non riuscissero a portare a termine il loro progetto.Del fatto sono stati informati i Carabinieri forestali, giunti sul posto per i rilievi.