Macabro ritrovamento sulle Murge: carcassa mucca scaricata nei campi

Le campagne della Murgia ancora una volta scenario di deposito di rifiuti pericolosi e speciali di ogni tipo.Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia del Nucleo aree impervie delle Guardie Ambientali d'Italia si è imbattuta nella carcassa di un animale illecitamente abbandonata nei campi.I volontari, in transito da contrada Torre Mascoli, sono stati attratti da un grosso quantitativo di scarti di finocchi. Avvicinatisi al cumolo di rifiuti si sono accorti della presenza, sotto la verdura, della carcassa di una grossa mucca. Un vero e proprio rifiuto speciale potenzialmente pericoloso per la salute. Inevitabile dunque la chiamata ai Carabinieri Forestali del Parco dell'Alta Murgia che sono intervenuti per i rilievi. Indispensabile anche l'intervento dei veterinari della Asl di Altamura.Si indaga sulla provenienza dell'animale e sulle cause della sua morte.