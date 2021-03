Francesco Ventura nuova guida delle Guardie Ambientali d’Italia – Puglia

Cambio della guardia alla guida delle Guardie Ambientali d'Italia – Puglia. Con provvedimento del presidente nazionale GADIT Augusto Pastorelli, Ventura è stato nominato Presidente Regionale dell'associazione, subentrando a Felice Piancone.Ventura sarà in carica sino al gennaio 2024 con possibilità di proroga.Attualmente Francesco Ventura è presidente della sezione Gadit di Corato, associazione che conta diverse decine di associati e che collabora stabilmente con istituzioni ed enti ad ogni livello.Intenso l'impegno dell'associazione in diversi comuni dell'area metropolitana di Bari e nelle altre provincie pugliesi in particolare nel periodo dell'emergenza Covid, come componenti dei COC in qualità di volontari di protezione civile.«Sono lieto e grato al presidente Pastorelli di questa prestigiosa nomina che gratifica l'operato non soltanto del sottoscritto ma di tutti gli associati che, attraverso instancabile attività di volontariato, hanno fornito un valido e utile servizio alla collettività» afferma il neo presidente Ventura.«L'obiettivo è quello di diffondere quanto più possibile i valori del volontariato, della salvaguardia e tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, autentica ricchezza che siamo chiamati a custodire. Saremo in prima linea, come sempre abbiamo dimostrato, onorando la fiducia che in noi ripongono le istituzioni e i tanti cittadini che si rivolgono a noi» conclude Ventura.