Carcasse di auto ritrovate nelle campagne tra Corato e Andria

Tre auto cannibalizzate ritrovate in due giorni nelle campagne tra Andria e Corato.Venerdì scorso, durante un servizio di monitoraggio nelle campagne, le Guardie Ambientali d'Italia del distaccamento di Andria si sono imbattute in due scocche di auto.Le autovetture, cannibalizzate, si trovavano in un fondo nei pressi di contrada "Lama di Carro", ai confini di territorio tra Corato e Andria.Sono stati informati gli Agenti della Polizia Locale di Andria, i quali, hanno provveduto alla rimozione e bonifica degli ambienti.Questa mattina, invece, in contrada Quadrone i Carabinieri hanno ritrovato una scocca di una Renault Clio, rubata 3 giorni fa.