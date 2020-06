Un montone a spasso per la strada. Recuperato dalle Gadit

In corso le ricerche per risalire al proprietario

Un curioso episodio si è verificato nella mattinata di oggi, 21 giugno, nei pressi del santuario della Madonna delle Grazie Oasi di Nazareth di Corato.Alcune persone che stavano percorrendo le strade adiacenti alla struttura religiosa si sono accorte della strada presenza di un animale insolito a vedersi gironzolare per strada. Non si trattava certamente di un animale randagio, bensì di un montone, probabilmente scappato da un allevamento delle campagne circostanti.Sono state dunque allertate le Guardie Ambientali d'Italia zoofile di Corato che sono riuscite a trattenere l'animale e a tenerlo in consegna. Sono attualmente in corso le ricerche e le verifiche per risalire al proprietario dell'animale.