Saldo tari, importi errati per le utenze domestiche a Corato

Il comune di Corato, informa l'intera cittadinanza che, per mero errore materiale del sistema informatico-gestionale della Sixt (società incaricata della riscossione dei tributi locali) agli avvisi di pagamento relativi al saldo TARI 2025 per le utenze domestiche non sono state applicate le agevolazioni di cui all'art. 26 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), così come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2025.Di conseguenza, gli importi indicati negli avvisi per le utenze domestiche non sono corretti e presentano importi più elevati rispetto a quanto effettivamente dovuto.La Sixt ha già provveduto ad effettuare le opportune correzioni, pertanto, utilizzando i modelli di pagamento PagoPA già in possesso dei contribuenti, all'atto del pagamento verrà calcolato ed addebitato l'importo effettivamente dovuto, inferiore rispetto a quello indicato sull'avviso di pagamento. Si riporta il comunicato della suddetta società per garantire la massima trasparenza e corretta informazione agli utenti.