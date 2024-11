Teatro comunale Corato, sono aperte le richieste per l'utilizzo

Il Comune di Corato informa che, a partire da oggi, 19 novembre 2024, è possibile presentare richiesta di utilizzo del Teatro Comunale per eventi e spettacoli organizzati da enti esterni all'Amministrazione Comunale. Le domande possono essere inoltrate utilizzando esclusivamente il modulo ufficiale disponibile sul sito del Comune di Corato, entro il 10 maggio 2025 e almeno 30 giorni prima della data dell'evento. Gli spettacoli potranno svolgersi fino al 30 giugno 2025, compatibilmente con il calendario degli spettacoli ufficiali e con le iniziative gestite direttamente dall'Amministrazione.L'iniziativa è parte dell'impegno del Comune di Corato per promuovere attività culturali e artistiche di valore per la comunità, offrendo il Teatro come spazio privilegiato per spettacoli teatrali, concerti, manifestazioni di danza e altre attività di interesse culturale o promozionale del territorio. Di seguito le principali condizioni di utilizzo.Il Teatro Comunale di Corato è destinato prioritariamente a eventi di teatro, musica e danza, ma potrà essere utilizzato anche per manifestazioni di grande rilevanza culturale o iniziative che contribuiscano a promuovere il territorio e la sua cultura. È possibile richiedere anche l'uso esclusivo del Foyer e della Buvette; in tal caso, però, non sarà consentito l'accesso alla platea e agli ordini superiori.Si specifica che non sono consentite nel Teatro manifestazioni politiche o funzioni religiose di qualsiasi tipo. La concessione temporanea è soggetta al pagamento di una tariffa e di eventuali costi di gestione, come previsto dal Regolamento Comunale.In alcuni casi specifici, così come riportati nell'avviso, è prevista l'esenzione totale o parziale dalle tariffe e dai costi di gestione.Gli organizzatori saranno responsabili per spese quali: servizi audio/video/luci, strumentazione musicale, oneri SIAE, ENPALS, biglietteria e altre eventuali pratiche amministrative.Le richieste saranno valutate dal Settore Cultura del Comune in base alla priorità temporale di presentazione, con deroghe per esigenze eccezionali considerate di straordinaria importanza per il Comune. Le richieste devono pervenire tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it Per eventi che superino i limiti di durata standard (4 ore), o per richieste di utilizzo prolungato su più giorni, i richiedenti si faranno carico di ulteriori costi di gestione, da corrispondere direttamente al Comune, per coprire servizi aggiuntivi (come audio/video, luci, maschere, biglietteria, ecc.).È possibile consultare l'avviso e scaricare il modulo di domanda al link al link https://www.comune.corato.ba.it/novita/avviso-pubblico-lutilizzo-del-teatro-comunale-20242025 Per qualsiasi richiesta di chiarimento o per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare il Servizio Cultura del Comune di Corato all'indirizzo email biblioteca@comune.corato.ba.it