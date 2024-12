Teatro: Napoli conquista Corato con "Vasame - L’amore Rivoluzionario"

La stagione teatrale coratina 2025 si è aperta nel segno della musica napoletana, protagonista indiscussa del primo evento ufficiale del cartellone. Il palco del Teatro Comunale di Corato è stato conquistato da due autentici giganti dello spettacolo partenopeo: Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello, che con le loro personalità differenti, hanno creato un mix vincente per uno spettacolo coinvolgente, mai piatto."Vasame - L'amore Rivoluzionario" non è solo un concerto, ma un viaggio emozionale e narrativo che intreccia musica, parole e arte per esplorare le mille sfaccettature dell'amore. Per due ore, Laurito e Gragnaniello hanno guidato gli spettatori in un percorso intimo e appassionante, scandito dalle note di alcune tra le più celebri canzoni della tradizione napoletana, arricchite dalle composizioni originali di Gragnaniello.Al centro della scena, Marisa Laurito ha alternato canto e recitazione, con abiti sempre più luccicanti, per raccontare "l'ammore" in tutte le sue declinazioni: tenero, struggente, ma anche ironico e giocoso. Accanto a lei, la voce profonda, graffiata e graffiante, poetica di Enzo Gragnaniello che ha attraversato epoche e generazioni, con classici come Cu'mme e O surdato 'nnammurato, E non sta bene e Indifferentemente.L'esecuzione musicale è stata accompagnata dalla band, composta da tre straordinari musicisti: Piero Gallo alla mandolina, Erasmo Petringa al violoncello e alla chitarra, e Marco Caligiuri alle percussioni.Il messaggio dello spettacolo è tanto potente quanto semplice: l'amore, nella sua essenza più pura, è l'unica vera rivoluzione possibile, l'antidoto contro l'aggressività, le guerre e il dolore che affliggono il nostro tempo.A fine spettacolo il numeroso pubblico (platea sold out) ha salutato con un lungo e sentito applauso i due artisti. Una bellissima serata di spettacolo che segna un inizio promettente per la nuova stagione teatrale.