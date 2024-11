Nuova stagione del teatro comunale di Corato, il 25 novembre la presentazione

La conferenza stampa in occasione dei 150 anni del teatro

Corrado Nicola De Benedittis , sindaco del Comune di Corato

, sindaco del Comune di Corato Beniamino Marcone , assessore alle Politiche Culturali del Comune di Corato

, assessore alle Politiche Culturali del Comune di Corato Pippo Sciscioli , dirigente del I Settore del Comune di Corato

, dirigente del I Settore del Comune di Corato Sante Levante, direttore di Puglia Culture

Lunedì 25 novembre, alle ore 11.00, nel Foyer del Teatro Comunale di Corato si terrà la Conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni per i 150 anni del Teatro Comunale e della Stagione Teatrale 2024/2025 del Comune di Corato in collaborazione con Puglia Culture.Interverranno:Nel corso della conferenza, saranno presentati il programma delle celebrazioni per il prestigioso anniversario e i dettagli della nuova stagione teatrale, intitolata "La grammatica delle abitudini".