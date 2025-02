Nella ospitale buvette del Teatro Comunale, dove è ancora allestita la mostra bibliografica Il Teatro Comunale di Corato, patrimonio da narrare, si terrà oggi 3 febbraio alle ore 18,30 l'appuntamento dal titolo La Disfida di Barletta. Il Sipario, la storia e la persistenza del mito.Prendendo spunto dagli studi che hanno avuto per oggetto l'importante istituzione cittadina, tra cui l'ultima pubblicazione Storie, miti, cavalieri in scena.Il Sipario e il Teatro comunale di Corato, ed. Live, la curatrice Angela Paganelli insieme a una delle autrici, Serena Petrone, approfondirà le origini del soggetto tematico raffigurato sul Sipario, ovvero La Disfida di Barletta, la sua permanenza nel tempo e la sua fortuna attestata anche in tempi più recenti.L'incontro sarà introdotto da Maria Pia Sardano attraverso una breve ricognizione dell'esposizione bibliografica curata da Amici dei Musei Corato APS in collaborazione con la Biblioteca Comunale "Matteo Renato Imbriani": i materiali esposti, documenti e libri quasi tutti appartenenti alle collezioni della Biblioteca e dell'Archivio Comunale di Corato, consentono infatti di ripercorrere le fasi più significative della vita di questa istituzione le quali, intrecciandosi alla storia della città, ne riflettono i mutamenti sociali, economici, politici e culturali avvicendatisi dalla fondazione sino al più recente intervento di recupero.Inoltre, grazie alla collaborazione di ANILIS Puglia, ci si avvarrà della presenza dell'interprete in Lingua dei Segni Italiana, Davide Falco, con l'obiettivo di arricchire le forme di accessibilità e partecipazione alla proposta culturale.L'iniziativa rientra nel programma celebrativo promosso dal Comune di Corato per i 150 anni dall'inaugurazione del Teatro Comunale.