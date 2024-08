Tensione dopo la cerimonia per Picaku. Ispettore minacciato

Prima il tentativo di collegare una cassa acustica alla linea elettrica, poi lo scontro verbale con un ispettore capo dellae l'identificazione. Mattinata movimentata, quella di giovedì a Corato, per, che adesso sarà chiamato a rispondere delle proprie azioni davanti allaI fatti si sono verificati a margine della cerimonia in memoria di, il 23enne assassinato nel 2018 in piazza Abbazia, freddato da due colpi di pistola. Il sindacoe i rappresentanti dell'amministrazione comunale, con i cittadini, si sono recati sul luogo per deporre alcuni fiori affianco all'arco, proprio lì dove avvenne il fatto di sangue. Al termine dell'evento il giovane avrebbe tentato di collegare una cassa acustica alla linea elettrica dei servizi pubblici.Il fatto, però, non è passato inosservato ad un ispettore capo dellache stava presidiando la zona e che s'è avvicinato per procedere ad un controllo del giovane. Quest'ultimo, già noto e in evidente stato di alterazione psicofisica, ha cominciato ad assumere un atteggiamento ostile verso il personale in divisa, minacciando l'uomo di colpirlo con la cassa acustica. Il sottufficiale è stato oggetto di minacce, offese pesanti e epiteti ingiuriosi, davanti agli occhi della gente.L'intervento dei rinforzi è riuscito a contenere l'aggressività del, che alla fine è stato portato a miti consigli e identificato, in attesa dei provvedimenti della magistratura barese. Parole di solidarietà all'indirizzo dell'ispettore capo del corpo coratino aggredito verbalmente sono state rivolte dal sindaco