Tentativo di furto in pieno centro: pattuglia della Metronotte mette in fuga i ladri

Continua la scia di furti nella nostra città: nella serata di ieri, non sono passati inosservati i movimenti di alcuni malviventi che armeggiavano vicino una BMW nuova fiammante, parcheggiata in pieno centro davanti alla Farmacia Samarelli.Una pattuglia della Metronotte ha voluto vederci chiaro e approfondire. Alla vista dell'auto di servizio, tuttavia, i malviventi sono saliti su un'auto di grossa cilindrata condotta da un complice e si sono dati alla fuga.Sono state subito allertate le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Alla BMW erano gia stati sganciati i cavi del freno a mano, con molta probabilità per utilizzare la tecnica "della spinta".