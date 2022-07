Immagine di repertorioLa circostanza è stata segnalata da alcuni lettori, legittimamente incuriositi. L'arcano è stato svelato da una nota di Palazzo di Città: è in corso, in varie zone del territorio di, il censimento degli impianti di pubblica illuminazione e dei rispettivi quadri elettrici, al fine di programmare gli interventi più opportuni riguardo i loro meccanismi di funzionamento.I lampioni e le lampade comunali potrebbero restare accesi nelle ore diurne, per alcuni minuti, esclusivamente ai fini dello svolgimento dei test necessari. Un accorgimento dovuto per cercare di ottimizzare il futuro funzionamento degli impianti.