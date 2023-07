"Testimone di Misericordia", fuori il libro dedicato a Carlo Casini, fondatore del Movimento per la Vita

Il 23 marzo 2020 è venuto a mancare il Fondatore e Presidente del Movimento per la Vita Italiano. Lui lascia un esempio di eccezionale dedizione alla causa della vita nascente e per la quale ha investito tutte le sue energie fisiche, umane e spirituali. Di lui si parla ancora come se fosse tra noi, restando un punto di riferimento spirituale, uomo della misericordia, uomo della pace, uomo di Dio, uomo dell'ascolto e del perdono.Non c'è giorno che il popolo della vita non faccia riferimento ai suoi esempi e insegnamenti al punto che il suo amico Prof. Aldo Bova presidente delle Associazioni Sociosanitarie ha chiesto alla figlia Marina attuale presidente del Movimento per la Vita Italiano di curare insieme a lui questo volume che racnta le testimonianze di chi lo ha conosciuto per condividere ricordi, esperienze e considerazioni per far sì che questo patrimonio di ricordi unite da una scia di luce che ha attraversato la vita di Carlo Casini, testimone di misericordia vissuta fosse conosciuta da tutti e che nulla andasse disperso nel tempo. A distanza di tre anni è uscito il primo volume intitolato Carlo Casini TESTIMONE DI MISERICORDIA, si può richiedere gratuitamente presso la sede Movimento per la vita Italiano di Roma tel. 06 68301121 oppure Associazioni Sociosanitarie Roma te. 06 64824002 oppure scaricarlo in PDF dai siti suddetti.Il Movimento per la Vita Corato ricorda così l'incontro avvenuto con Casini nel 2002 nella nostra città: "L'incontro con Carlo Casini a Corato avvenne nel lontano 2002 in occasione di un congresso internazionale etico-scientifico organizzato dalla Associazione Italiana Divina Misericordia in collaborazione con la ASL BA e Regione Puglia dal tema" Dove comincia l'amore " ed in quel primo evento l' On. Carlo Casini ne fu relatore, e proprio in quei tre giorni affascinò tutti i congressisti venuti da tutta Italia con la relazione sul mistero della vita nascente, tanto è vero che qualche mese dopo fu fondata a Corato il Movimento per la vita "Giovanni Paolo II", per difendere la vita dal concepimento alla morte naturale. Oggi un gruppo folto di amici che hanno conosciuto papà Carlo, hanno pensato di raccogliere in un libro le testimonianze esprimendo sentimenti di stima".