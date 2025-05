Torna "PARLIAMONE" due nuovi incontri a Corato per il benessere psicologico

Torna PARLIAMONE, la rassegna di eventi di sensibilizzazione su tematiche psicologiche promossa da Primo Passo, lo sportello di ascolto, sostegno e orientamento psicologico, progetto dell'associazione If In Apulia APS.I due incontri in programma sono parte dei 7 appuntamenti previsti all'interno del progetto "RELATE – Relazioni in Evoluzione", un'iniziativa rivolta alla comunità scolastica degli istituti superiori di Corato, con l'obiettivo di promuovere consapevolezza emotiva, relazioni affettive sane e prevenzione di dinamiche disfunzionali tra i più giovani.Il progetto mira a contrastare stereotipi di genere e normalizzazione della violenza, offrendo strumenti concreti per leggere e vivere le relazioni in modo positivo, empatico e responsabile.Questi eventi sono aperti a tutta la cittadinanza, per riflettere insieme a professioniste della salute mentale su temi che toccano da vicino il nostro modo di pensare, sentire e relazionarci.L'iniziativa si propone di creare uno spazio informale ma profondo, in cui esplorare la complessità dell'esperienza umana con l'aiuto di esperte del settore.Gli appuntamenti in programma:29 maggio 2025 – ore 18:30Neurodivergenze – Conoscere e valorizzare la complessità del cervello umanoCon la dott.ssa Ivana Leo, tecnico della riabilitazione psichiatricaUn incontro per comprendere cosa significa essere neurodivergenti, valorizzare la diversità neurologica e promuovere una cultura dell'inclusione e della comprensione.12 giugno 2025 – ore 18:30Il segreto – La sua complessità e le sue implicazioni relazionaliCon le dott.sse Federica De Palma e Francesca Cuoccio, psicologhe psicoterapeute sistemico-relazionaliUna riflessione sul ruolo del segreto nelle relazioni, tra protezione e isolamento, e sul suo impatto emotivo e comunicativo nella vita quotidiana.Piazza Oberdan – CoratoIngresso liberoPARLIAMONE è promosso dall'associazione If In Apulia APS, con il patrocinio del Comune di Corato, dell'Assessorato alle Politiche Educative e dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Corato, del Corpo Europeo di Solidarietà e dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.