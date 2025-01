Tornano in piazza le Arance della Salute AIRC

Oggi 25 gennaio migliaia di volontari AIRC tornano nelle piazze di tutta Italia per distribuire i prodotti solidali di AIRC: reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia IGP (donazione minima 8 euro) e vasetti di miele di fiori d'arancio (donazione minima 10 euro).Simbolo di sana alimentazione, le arance rosse contengono gli antociani, pigmenti naturali con poteri antiossidanti, e sono ricche di vitamina C: con una sola arancia si copre più di due terzi del fabbisogno giornaliero di questa importante vitamina.Mentre i volontari sono nelle piazze, le Arance della Salute entrano nelle scuole insieme a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, insegnanti e genitori nell'ambito di "Cancro io ti boccio", un progetto di cittadinanza attiva di Fondazione AIRC in cui coesistono impegno e contenuti educativi sulla prevenzione e sulla cultura scientifica.Anche a Corato, i volontari Airc saranno in piazza Cesare Battisti per distribuire reticelle di arance rosse coltivate in Italia a fronte di una donazione