Tre attori coratini in scena al teatro di Bisceglie con Sogno di una notte di mezza estate

Sono Marco Jacopo Montaruli, Antonio Quercia e Pia Ferrante i tre attori coratini che a breve debutteranno a Bisceglie diretti da GianluigiBelsito, regista conosciuto anche a Corato per aver curato due cortei storici organizzati negli anni scorsi dall'associazione Agorà 2.0.La nuova opera di teatro e canzoni, che si avvale della direzione musicale di Vanna Sasso, è Sogno di una Notte di Mezza Estate, ispirata all'omonimo testo di William Shakespeare e vede ben trentacinque interpreti sulla scena che danno vita ad una commedia nera che alterna la sua ambientazione tra la città di Atene, dove tutto è governato da regole, ed un bosco magico in cui leconvenzioni vengono capovolte, tra re e regine, maldestri artigiani, giovani innamorati, elfi e fate, folletti dispettosi ed un coro sempre presente a sottolineare lo svolgersi dell'intreccio.Un'opera dalle atmosfere sospese in cui tre storie parallele si intrecciano tra loro, intervallate, cantati dal vivo, da brani musicali di Mengoni, Cremonini, Celentano, Elisa, Matia Bazar, Diodato.Montaruli interpreta Demetrio, innamorato non corrisposto di Ermia e ben visto dalla madre di lei, Egea, cui dà voce e corpo Pia Ferrante, mentreQuercia è Cotogna, un artigiano che si diletta di teatro e funge da contraltare comico alle vicende.L'appuntamento è per domenica 11 giugnoalle ore 19:00 presso il Politeama Italia di Bisceglie.Ultimi biglietti disponibili acquistabili on line sul sito http://Politeama Italia com