Tre avvisi regionali dedicati allo sport

L'assessore allo sport del Comune di Corato, Beniamino Marcone, e il consigliere con delega alle relazioni con le società sportive, Alessandro Palmieri, hanno rimarcato la possibilità di accedere ai contributi regionali previsti dal Programma operativo sport 2022.L'è finalizzato alla promozione dell'attività fisico-motoria-sportiva e mira a, di almeno di 15 giorni, che incentivano le attività tra i cittadini pugliesi, diffondono la cultura del movimento, promuovono lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico.L'avviso sostienecome oggetto lo sport e i minori, le donne, gli anziani, i disabili fisici, neuro-sensoriali, con ritardo/disagio mentale e disturbo psichico, i soggetti con patologie croniche, con patologie tumorali, in sovrappeso e obesi ed in condizioni di disagio socio-economico, ed è rivolto in particolare alle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico, con disabilità, di minore età, con patologie croniche e tumorali, in sovrappeso e obese.L'attività progettuale, come rende noto la Regione Puglia, «non può avere una durata inferiore a 15 giorni di effettiva attività, pena la non ammissibilità a valutazione». Possono partecipare associazioni e società sportive dilettantistiche; enti morali con finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro; associazioni di promozione sociale che abbiano come attività prevalente quella sportiva; comitati, delegazioni regionali e provinciali delle Federazioni sportive, degli Enti di Promozione sportiva e delle Discipline sportive Associate riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico; i Comuni.Le istanze possono essere inoltrate fino al 31 ottobre esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: sportpugliaprogetti@pec.rupar.puglia.it, utilizzando la modulistica regionale allegata agli Avvisi ed inoltrando tutta la documentazione richiesta.prevede incentivi alla promozione del turismo sportivo attraversoCon questo avviso si intende sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive di durata limitata nel tempo (massimo 7 giorni) che contribuiscano ad aumentare la visibilità e l'attrattività del territorio pugliese.Possono presentare domanda le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, purché regolarmente affiliate Alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, alle Associazioni Benemerite e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata; gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Associazioni Benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale; i Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro; le Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali; i Comuni.Le istanze, sottoscritte dai legali rappresentanti, possono essere inoltrate fino al 31 ottobre esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it , utilizzando la modulistica regionale allegata agli Avvisi ed inoltrando tutta la documentazione richiesta.Possono fare domanda di accesso al contributo: le Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali; le discipline Sportive Associate; gli enti di Promozione Sportiva; le associazioni benemerite riconosciute dal Coni; le associazioni e società sportive dilettantistiche, non lucrative, iscritte al Coni o al Cip o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva; i comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro; gli altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative; i Comuni.Tutte le informazioni necessarie sono disponibili online sul portale regionale Puglia Sportiva (link)