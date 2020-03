Trema la terra, scossa avvertita in tutto il nord barese

Epicentro registrato in Grecia

È stata avvertita anche in Puglia la scossa di terremoto dell'1.49 (ora italiana) di questa notte, che ha colpito la Grecia nord-occidentale, nella zona di Paramythia nell'Epiro, con epicentro a 14 km di profondità.Numerose le segnalazioni da Puglia, Basilicata e dalla Calabria: si sarebbe avvertita una lunga oscillazione, soprattutto ai piani più alti degli stabili. Il sisma è stato forte, di magnitudo 5.9.Non si registrano al momento danni a cose o persone in Puglia, mentre non si hanno ancora notizie dalla regione ellenica colpita.