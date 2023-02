Terremoto Turchia, rientrato l'allarme tsunami in Puglia

Questa notte alle 2:17 ora locale, in Turchia, nella provincia del Gaziantep (al confine con la Siria), una fortissima scossa di terremoto magnitudo 7.9 ha raso al suolo intere aree, uccidendo almeno 250 persone.La scossa e il relativo sciame sismico di assestamento, sono state avvertite in tutto il bacino del Mediterraneo e ha portato ripercussioni anche nelle zone costiere della Puglia, dove alle ore 5:00 è stato diramato un allarme tsunami, poi fortunatamente rientrato.Come comunicato dalla Protezione Civile Nazionale e dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Puglia, l'allerta rossa tsunami per coste pugliesi infatti è cessata ma si segnala comunque che potrebbero persistere per parecchie ore correnti anomale di assestamento del livello del mare.Per un'ora circa sospeso anche il traffico ferroviario, ripreso regolarmente alle 7 di questa mattina.