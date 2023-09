"Uccelli", la commedia di Aristofane in scena in Piazza Marconi

Domani 28 settembre, a partire dalle ore 20.30, in Piazza Marconi, andrà in scena un progetto speciale dedicato a bambini e ragazzi della Città di Corato. Si tratta di "Uccelli" una produzione di Comunità, il format artistico creato dalla compagnia teatrale "Bottega degli Apocrifi" di Manfredonia nell'ambito della Stagione estiva del Comune di Corato "Sei la mia città", realizzata in sinergia con Teatro Pubblico Pugliese.Da una folle folle idea di Cosimo Severo e Stefania Marrone a partire dalla follia di Aristofane.adattamento Stefania Marrone,con Luigi Tagliente, Fabio Trimigno, Matteo Miucci, Giovanni Salvemini, Filomena Ferri, MamadouDiakite, Bakary Diaby e con il coro dei partecipanti al laboratorio Uccelli – Teatro Diffusomusiche originali eseguite dal vivo dagli autori: Fabio Trimigno, Celestino Telera, Paolo Ciociola e igiovani musicisti partecipanti al laboratorio Uccelli – Teatro Diffusospazio luci e scene Cosimo Severo e Luca Pompiliospazio sonoro Carlo Giordanoregia Cosimo SeveroCome se il teatro fosse un esercizio collettivo di libertà, come se l'urgenza vitale di 150 bambini e adolescenti fosse più forte della logica di mercato.Uno spettacolo che vede insieme attori e musicisti professionisti, bambini, ragazzi, cittadini: una produzione di Comunità.