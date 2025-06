Un cammino di memoria e affetto sul corso nel ricordo di Gabriele e Emanuele

Questa mattina, il cuore di Corato ha battuto all'unisono lungo il corso cittadino, dove si è svolta una toccante passeggiata in memoria di due uomini che hanno lasciato un segno profondo nella comunità: Gabriele Diaferia ed Emanuele Lenoci.In un clima di raccoglimento e gratitudine, cittadini, amici, familiari e rappresentanti delle istituzioni si sono uniti per rendere omaggio a due figure che, con il loro esempio, hanno incarnato i valori della dedizione civica, della gentilezza e dell'altruismo.Gabriele, consigliere comunale apprezzato per la sua sincerità e il sorriso sempre pronto, ed Emanuele, ex vicesindaco e punto di riferimento nella politica sono stati ricordati non solo per i ruoli pubblici ricoperti, ma soprattutto per la loro umanità.Durante la passeggiata, non sono mancati momenti di commozione: parole, abbracci e silenzi hanno raccontato più di mille discorsi nel ricordo vivo di un gesto, di una parola, di una presenza che ha fatto la differenza.L'iniziativa, nata dal desiderio collettivo di non dimenticare, ha trasformato il corso cittadino in un sentiero di memoria condivisa.Un gesto semplice, ma potente, che ha unito generazioni diverse nel segno del rispetto e dell'amore per due uomini che continueranno a vivere nel cuore di Corato.