Chiesa San Domenico
Religione

Un secolo di fede e comunità: quando Corato celebra le sue radici

Cento anni di storia per la Parrocchia di San Domenico

Corato - lunedì 9 marzo 2026 16.46 Comunicato Stampa
Il 14 marzo, la Parrocchia di San Domenico invita i coratini a ripercorrere un cammino comune attraverso una conferenza di presentazione del programma celebrativo che segnerà il periodo 1926-2026. Non è soltanto una ricorrenza religiosa, ma un momento di riscoperta del legame che ha tenuto insieme generazioni di famiglie, nel loro rapporto con lo spazio sacro e con la città stessa.

Cento anni di storia, uno sguardo al presente

Quando una comunità parrocchiale raggiunge il suo centenario, il significato va ben oltre la cifra numerica. È il racconto dei grandi momenti della vita che si sono svolti tra quelle mura. Corato con le sue tre parrocchie (San Domenico, Santa Maria Greca e San Giuseppe) rappresenta un nodo importante del tessuto religioso della città, e questo anniversario è l'occasione per riflettere su quanto quelle comunità hanno significato per il territorio.

Una serata pensata per ascoltare e riflettere

A introdurre la serata sarà Don Luigi Tarantini, il parroco che guida oggi questa comunità, mentre il giornalista Franco Tempesta aiuterà a contestualizzare il valore di questa presenza nel tessuto civile di Corato. Gli interventi musicali di Vincenzo Barile e Domenico Varesano (rispettivamente al pianoforte e al clarinetto) accompagneranno i momenti di riflessione, trasformando l'evento in un'esperienza che parla al cuore oltre che alla mente.

Un invito rivolto a tutti

L'evento, a cui tutta la cittadinanza è invitata, si terrà presso la Chiesa San Domenico, sabato 14 marzo alle 19.30.

La conferenza di presentazione del 14 marzo fungerà da prologo: sarà il momento in cui verranno svelati i dettagli di un programma articolato, pensato per coinvolgere la comunità in diverse forme e momenti.

Per chi desideri seguire gli sviluppi di questo progetto celebrativo e rimanere aggiornato sugli eventi futuro, il sito www.parrocchiasandomenico.it sarà il punto di riferimento.
Locandina 100 anni Parrocchia di San Domenico
Locandina 100 anni Parrocchia di San Domenico
