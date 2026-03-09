Religione
Un secolo di fede e comunità: quando Corato celebra le sue radici
Cento anni di storia per la Parrocchia di San Domenico
Corato - lunedì 9 marzo 2026 16.46 Comunicato Stampa
Il 14 marzo, la Parrocchia di San Domenico invita i coratini a ripercorrere un cammino comune attraverso una conferenza di presentazione del programma celebrativo che segnerà il periodo 1926-2026. Non è soltanto una ricorrenza religiosa, ma un momento di riscoperta del legame che ha tenuto insieme generazioni di famiglie, nel loro rapporto con lo spazio sacro e con la città stessa.
La conferenza di presentazione del 14 marzo fungerà da prologo: sarà il momento in cui verranno svelati i dettagli di un programma articolato, pensato per coinvolgere la comunità in diverse forme e momenti.
Per chi desideri seguire gli sviluppi di questo progetto celebrativo e rimanere aggiornato sugli eventi futuro, il sito www.parrocchiasandomenico.it sarà il punto di riferimento.
Cento anni di storia, uno sguardo al presenteQuando una comunità parrocchiale raggiunge il suo centenario, il significato va ben oltre la cifra numerica. È il racconto dei grandi momenti della vita che si sono svolti tra quelle mura. Corato con le sue tre parrocchie (San Domenico, Santa Maria Greca e San Giuseppe) rappresenta un nodo importante del tessuto religioso della città, e questo anniversario è l'occasione per riflettere su quanto quelle comunità hanno significato per il territorio.
Una serata pensata per ascoltare e riflettereA introdurre la serata sarà Don Luigi Tarantini, il parroco che guida oggi questa comunità, mentre il giornalista Franco Tempesta aiuterà a contestualizzare il valore di questa presenza nel tessuto civile di Corato. Gli interventi musicali di Vincenzo Barile e Domenico Varesano (rispettivamente al pianoforte e al clarinetto) accompagneranno i momenti di riflessione, trasformando l'evento in un'esperienza che parla al cuore oltre che alla mente.
Un invito rivolto a tuttiL'evento, a cui tutta la cittadinanza è invitata, si terrà presso la Chiesa San Domenico, sabato 14 marzo alle 19.30.
